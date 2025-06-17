Maltempo in arrivo: diramata l’allerta gialla in tutta la Sicilia per mercoledì 18 giugno
La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di mercoledì 18 giugno su tutto il territorio siciliano, a causa dell’arrivo di condizioni meteo avverse. Dopo giorni di caldo intenso, un improvviso cambiamento climatico è alle porte: un vortice depressionario raggiungerà l’isola portando con sé una fase di spiccata instabilità atmosferica.
A pochi giorni dall’inizio dell’estate, il tempo subirà un brusco stop: il caldo torrido sarà temporaneamente interrotto, lasciando spazio a cielo nuvoloso, rovesci sparsi, temporali anche intensi e grandinate, con quest’ultimo fenomeno atteso soprattutto per giovedì 19 giugno, quando si prevede il picco del maltempo.
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione soprattutto nelle aree più esposte a rischio idrogeologico. Il bollettino ufficiale invita a tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione attraverso i canali istituzionali e a seguire le indicazioni della Protezione Civile.
L’avviso rappresenta un chiaro segnale dell’imprevedibilità del clima in questo periodo dell’anno, dove transizioni stagionali repentine possono determinare fenomeni meteorologici di forte impatto.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14:30 di oggi, 17 giugno 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12.30/UTC DEL 17/06/25 NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI' 17 GIUGNO 2025, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:
- FINO ALLA SERATA SU ABRUZZO E MOLISE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE APPENNINICHE; - FINO AL PRIMO MATTINO DI DOMANI SUL LAZIO.
PER LA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI' 18 GIUGNO 2025, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:
- DALLE PRIME ORE DELLA NOTTE E FINO AL TARDO POMERIGGIO SULLA CAMPANIA; -
DALLA TARDA MATTINATA E FINO A TERMINE GIORNATA SULLA SICILIA.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.