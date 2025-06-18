Maltempo in arrivo: Estofex lancia l’allerta per forti temporali sul Sud Italia e sul Mediterraneo

Roma, 18 giugno 2025 – È stato emesso un nuovo bollettino di allerta da parte di Estofex (European Storm Forecast Experiment), che segnala condizioni di potenziale maltempo su parte del Sud Italia, co...

Roma, 18 giugno 2025 – È stato emesso un nuovo bollettino di allerta da parte di Estofex (European Storm Forecast Experiment), che segnala condizioni di potenziale maltempo su parte del Sud Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alle aree del Mar Tirreno meridionale, a partire da oggi e per le prossime 24 ore.

La situazione meteorologica è dominata da un minimo depressionario in quota, che si sta lentamente spostando dalla zona centrale dell’Italia verso lo Stretto di Sicilia. Secondo quanto comunicato dagli esperti, la combinazione tra questo vortice e una massa d’aria molto umida e instabile, proveniente dal Nord Africa e dal settore tropicale del Mediterraneo, darà origine a fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Sicilia e coste tirreniche sotto osservazione

Le previsioni indicano valori elevati di energia potenziale (MUCAPE) compresi tra 1000 e 2000 J/kg, accompagnati da un wind shear verticale fino a 15 m/s, elementi che favoriscono lo sviluppo di temporali intensi, in particolare su Sicilia, Calabria meridionale e lungo le coste del Tirreno.

I rischi associati includono piogge torrenziali con possibili episodi di flash flood (allagamenti improvvisi), raffiche di vento violente (downburst), grandinate localizzate e trombe marine, soprattutto in prossimità delle coste e in mare aperto. I fenomeni saranno in prevalenza lenti e potrebbero persistere per diverse ore, aumentando il rischio idrogeologico in alcune aree sensibili.

Fenomeni anche nei Balcani e nell’Est Europa

L’allerta riguarda anche parte dei Balcani occidentali, in particolare tra Albania e Montenegro, dove nelle ore diurne si prevedono rovesci sparsi e temporali, con possibili episodi di grandine e forti raffiche di vento.

Nel frattempo, una circolazione più dinamica sul Nordest Europa porterà temporali anche su Russia occidentale, Bielorussia e Paesi Baltici, sebbene con rischi più contenuti a causa della minore energia disponibile in quota.

Invito alla prudenza

Le autorità locali sono invitate a monitorare l’evolversi della situazione, mentre la popolazione è chiamata alla massima cautela, soprattutto in prossimità di fiumi, canali e zone soggette a frequenti allagamenti. Possibili disagi alla viabilità e alle attività all’aperto, specie nelle aree più colpite.

Il quadro meteorologico resta in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso delle prossime ore.