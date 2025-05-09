MALTEMPO IN ARRIVO IN SICILIA: ALLERTA GIALLA IN QUASI TUTTE LE PROVINCE PER VENERDÌ 9 MAGGIO

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un bollettino meteo che prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’isola per la giornata di domani, venerdì 9 maggio....

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un bollettino meteo che prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’isola per la giornata di domani, venerdì 9 maggio. La situazione sarà caratterizzata da instabilità diffusa, con piogge e possibili temporali in diverse aree.

In particolare, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico su quasi tutte le province siciliane. Fa eccezione la provincia di Ragusa, dove il livello di allerta resta verde, segnalando un rischio assente o minimo.

Le previsioni indicano precipitazioni sparse sui settori centro-settentrionali dell’isola, che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia attesi saranno in genere deboli, ma in alcune aree potranno raggiungere intensità moderate.

Sulle restanti zone della Sicilia, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali localizzati. Anche in questo caso, si prevedono accumuli generalmente deboli.

Le autorità invitano la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e a osservare le precauzioni necessarie, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta gialla, dove eventuali fenomeni intensi potrebbero causare disagi o situazioni di rischio.