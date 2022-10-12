MALTEMPO IN ARRIVO, PER LA PROTEZIONE CIVILE È “ALLERTA GIALLA” IN SICILIA

L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Sardegna, scaricando quantitativi di pioggia molto ingenti, fino a 120mm in poche ore, ormai è prossima anche alla Sicilia.Violenti temporali so...

L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Sardegna, scaricando quantitativi di pioggia molto ingenti, fino a 120mm in poche ore, ormai è prossima anche alla Sicilia.

Violenti temporali sono attesi già a partire dalla serata di oggi, Mercoledì 12 Ottobre, a partire dalle aree più occidentali dell’Isola. Nella notte i fenomeni intensi coinvolgeranno anche le province di Caltanissetta, Palermo e Ragusa.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 13 ottobre.

Su tutta la Sicilia è prevista per domani allerta gialla. In particolare - si legge nel bollettino n. 22285 - «dalle prime ore di domani, giovedì 13 ottobre 2022, e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».