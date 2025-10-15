Maltempo in arrivo su tutta la Sicilia: Protezione Civile emette allerta gialla per mercoledì 15 ottobre, attesi piogge e temporali

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per l’intera giornata di mercoledì 15 ottobre 2025, che interesserà tutto il territorio della Sicilia.Secondo le previs...

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per l’intera giornata di mercoledì 15 ottobre 2025, che interesserà tutto il territorio della Sicilia.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli generalmente moderati.

Particolare attenzione è rivolta alla prima parte della giornata, quando potranno verificarsi fenomeni intensi sul settore occidentale dell’isola. Nel corso della giornata, i fenomeni temporaleschi potranno spostarsi anche verso i Peloritani e il Ragusano, con possibili criticità di tipo idrogeologico.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima prudenza, evitare spostamenti non necessari nelle ore di pioggia intensa e non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o aree a rischio allagamento.

European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) e Aeronautica Militare hanno diffuso nelle scorse ore due distinti bollettini che indicano l’arrivo, tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre 2025, di una fase di maltempo intenso che interesserà in particolare la Sicilia e altre regioni del Sud Italia.

Secondo le previsioni, il peggioramento sarà determinato dall’approfondimento di una saccatura in quota sul Mediterraneo centrale e dalla successiva formazione di una depressione sul Tirreno meridionale, in grado di convogliare sull’isola aria calda, umida e instabile. Questo scenario favorirà lo sviluppo di temporali intensi e localizzati, con possibili criticità idrogeologiche.

L’allerta ESTOFEX

Il bollettino di ESTOFEX, valido dalle 06:00 di mercoledì 15 ottobre alle 06:00 di giovedì 16 ottobre, assegna alla Sicilia un livello 2 di allerta, uno dei più alti previsti dal sistema europeo di previsione per fenomeni temporaleschi severi.

Le aree più esposte sono i settori ionici e nord-orientali dell’isola, dove sono possibili precipitazioni molto abbondanti, con intensità orarie comprese tra 80 e 150 millimetri e accumuli fino a 300 millimetri in poche ore.

Il rischio riguarda in particolare nubifragi localizzati, raffiche di vento e trombe marine lungo i tratti costieri. Gli esperti non escludono, inoltre, la possibile formazione di un vortice simil-tropicale nei giorni successivi.

L’avviso dell’Aeronautica Militare

Un ulteriore conferma della fase di maltempo è arrivata dal bollettino emesso da Aeronautica Militare alle ore 12:00 UTC di martedì 14 ottobre.

Il documento prevede precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale:

dalla mattina di mercoledì 15 ottobre e fino alla mattina di giovedì 16 ottobre sulla Sardegna ;

; dal pomeriggio di mercoledì 15 ottobre e fino alla sera di giovedì 16 ottobre su Sicilia e Calabria ionica ;

e ; dal pomeriggio di mercoledì e per tutta la giornata di giovedì 16 ottobre sulla Basilicata, con particolare riferimento al settore ionico.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Raccomandazioni

La combinazione di un’allerta internazionale e di un avviso ufficiale nazionale evidenzia una situazione meteorologica potenzialmente critica, che richiederà massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti non indispensabili durante i momenti di maggiore intensità dei fenomeni, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi e di seguire con attenzione le comunicazioni e gli aggiornamenti della Protezione Civile.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, con l’evoluzione della perturbazione che, secondo le previsioni, potrebbe estendersi successivamente anche allo Ionio e ad altre aree del Sud Italia.