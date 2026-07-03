Sicilia, maltempo in arrivo: per oggi scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

Attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, con possibili grandinate e un sensibile calo delle temperature. Maggiormente interessati il Messinese e il settore centro-orientale dell'Isola.

Dopo giorni caratterizzati dal caldo intenso, sulla Sicilia è in arrivo un deciso cambio di scenario. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per la giornata di venerdì 3 luglio, a causa del rischio di piogge e temporali che potranno interessare gran parte dell'Isola.

Secondo le previsioni, i fenomeni saranno più probabili e insistenti sul Messinese e sul settore centro-orientale della Sicilia, ma non si escludono rovesci e temporali anche nelle altre aree della regione. Gli esperti invitano alla prudenza, poiché i temporali potrebbero svilupparsi rapidamente e risultare localmente intensi.

La mattinata sarà caratterizzata da piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori settentrionali, mentre dal pomeriggio è atteso un marcato peggioramento con rovesci e temporali anche di forte intensità. Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e locali nubifragi, soprattutto nelle zone interne e sul versante orientale dell'Isola.

A determinare questo cambiamento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più fresche, che favoriranno la formazione di una goccia fredda sul basso Tirreno, responsabile della forte instabilità atmosferica.

Oltre al maltempo, è previsto anche un sensibile calo delle temperature, che nelle aree interessate dai temporali potrà raggiungere anche 6-7 gradi in meno rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi.

I venti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, con intensità moderata o forte, mentre i mari saranno generalmente mossi o molto mossi, fino ad agitati nello Stretto di Sicilia.

La raccomandazione è quella di prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane, seguendo gli aggiornamenti delle autorità e l'evoluzione delle condizioni meteo.