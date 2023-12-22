MALTEMPO, IN ARRIVO VENTI FORTI E MAREGGIATE IN SICILIA

"Un sistema perturbato, presente sull’Europa orientale e alimentato da intense correnti in quota provenienti dal nord Europa, determinerà nelle prossime ore un deciso rinforzo dei venti sui settori al...

"Un sistema perturbato, presente sull’Europa orientale e alimentato da intense correnti in quota provenienti dal nord Europa, determinerà nelle prossime ore un deciso rinforzo dei venti sui settori alpini e su gran parte delle nostre regioni occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede , venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Sardegna, in estensione in a Sicilia e successivamente alla Calabria.

Si prevedono ulteriori rinforzi fino a burrasca forte sulle aree litoranee delle due isole maggiori. Forti mareggiate previste lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione."