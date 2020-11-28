MALTEMPO IN SARDEGNA, 3 MORTI PER ALLUVIONE NEL NUORESE: SI CERCANO DISPERSI

8https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/11/IMG_20201128_142320_696.mp4 Sono due i morti a Bitti nell'alluvione che si sta abbattendo nel paese del Nuorese: oltre all'uomo travolto dall'acqua nel...

Sono due i morti a Bitti nell'alluvione che si sta abbattendo nel paese del Nuorese: oltre all'uomo travolto dall'acqua nel suo fuoristrada, c'è un altra vittima: un anziano annegato in casa. Tra i due dispersi c'è sicuramente una donna anziana, di cui non si hanno più notizie da alcune ore. Sul posto le forze dell'ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita. I tecnici dell'Enel sono riusciti a superare una frana e ad arrivare nel centro abitato per la riparazione del guasto che ha fatto saltare l'elettricità e l'uso dei cellulari che per ore ha impedito la comunicazione. In prima fila il sindaco del paese Giuseppe Ciccolini che con le forze della Protezione civili, i vigili del fuoco, i volontari, i barracelli e le forze dell'ordine sta coordinando le operazioni di soccorso.