MALTEMPO IN SICILIA: ALLERTA GIALLA PER PIOGGIA E VENTO SU TUTTA L'ISOLA

Il maltempo continua a imperversare sulla Sicilia, con condizioni meteorologiche avverse previste anche per giovedì 27 marzo.

La Protezione Civile Regione ha diramato un'allerta gialla per tutte le nove province dell'isola, che saranno interessate da piogge e vento per tutta la giornata.

Il bollettino giornaliero indica che le precipitazioni interesseranno tutta la Regione, con rovesci e temporali sparsi, con accumuli di pioggia da deboli a moderati. I venti, inizialmente moderati, tenderanno a rinforzare, raggiungendo intensità forti da nord-ovest.

Anche i mari saranno agitati: quelli centro-meridionali risulteranno molto mossi, mentre lo Stretto di Sicilia diventerà agitato a partire dal pomeriggio.

Si consiglia massima attenzione in particolare per le zone costiere e per chi si trova in prossimità dei mari, vista l'elevata probabilità di fenomeni marini significativi.

Gli esperti meteo raccomandano di prestare attenzione alle condizioni meteo locali e di adottare comportamenti prudenti per evitare disagi e danni.