Maltempo in Sicilia: allerta gialla su tutta l’isola, in arrivo piogge intense e temporali

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sicilia, dove la Protezione Civile Regionale Sicilia ha diramato un avviso di allerta gialla valido a partire dalle ore 16 di oggi e fino alla mezzanotte di martedì 14 aprile.

L’intero territorio regionale sarà interessato da condizioni atmosferiche instabili, con precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, secondo le previsioni, potranno risultare localmente intensi, con possibili disagi soprattutto nelle aree più esposte e a maggiore rischio idrogeologico.

Attenzione anche alle condizioni dei mari: previsti moto ondoso sostenuto sullo Ionio e sullo Stretto di Sicilia, mentre il Tirreno centro-meridionale si presenterà inizialmente molto mosso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata.

⚠️ Il significato dell’allerta gialla

L’allerta gialla indica uno scenario di attenzione: sono possibili criticità legate a piogge intense, come allagamenti locali, difficoltà nella viabilità e disagi nei centri urbani. Per questo motivo si invita la popolazione alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto.

Le autorità raccomandano inoltre di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili, in particolare nelle zone più vulnerabili.

📊 Bollettino nazionale – fenomeni intensi (13 aprile 2026, ore 12:00 UTC)

Secondo il bollettino di previsione dei fenomeni intensi:

Persistono fino alle prime ore di martedì 14 aprile precipitazioni intense e abbondanti, prevalentemente sotto forma di pioggia o rovescio, sulla Valle d'Aosta.

Fino al tardo mattino di martedì 14 aprile previste precipitazioni intense, anche temporalesche, sul Piemonte.

Fino alla tarda sera di oggi, lunedì 13 aprile, venti forti di scirocco con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

⛈️ Evoluzione sulla Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia, il quadro meteo è destinato a peggiorare ulteriormente: