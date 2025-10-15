Maltempo in Sicilia: allerte Estofex, Aeronautica Militare e allerta gialla della Protezione Civile

La Sicilia si prepara a una nuova e importante ondata di maltempo che interesserà l’isola tra la mattina di mercoledì 15 e quella di giovedì 16 ottobre 2025, con possibili effetti anche nei giorni suc...

La Sicilia si prepara a una nuova e importante ondata di maltempo che interesserà l’isola tra la mattina di mercoledì 15 e quella di giovedì 16 ottobre 2025, con possibili effetti anche nei giorni successivi. Nel giro di poche ore sono arrivate tre allerte ufficiali: da Estofex, Aeronautica Militare e Protezione Civile.

ALLERTA ESTOFEX

L’ultimo bollettino diffuso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso per la Sicilia un’allerta di livello 2 su 3, a causa del rischio elevato di piogge torrenziali in breve tempo (fino a 80–150 mm/ora e localmente oltre 200 mm), temporali stazionari con possibili allagamenti lampo, trombe marine lungo la fascia ionica e raffiche di vento sostenute.

I fenomeni più intensi sono attesi tra Messina e Catania, ma coinvolgeranno anche il versante ionico e sud-orientale dell’isola, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità.

Allerta valida dalle 06:00 di mercoledì 15 ottobre alle 06:00 di giovedì 16 ottobre 2025.

Fonte: estofex.org

ALLERTA AERONAUTICA MILITARE

Anche l’Aeronautica Militare ha diffuso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. Secondo le previsioni, le precipitazioni intense proseguiranno sulla Sardegna fino alla mattina di giovedì 16; sulla Sicilia piogge e temporali intensi fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre; situazione critica anche su Calabria e Basilicata (settore ionico) e Puglia (centro-meridionale) fino a venerdì 17 ottobre.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Avviso emesso alle ore 12 UTC del 15 ottobre 2025.

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile ha rilasciato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per giovedì 16 ottobre 2025 dove prevede un allerta gialla su tutto il territorio regionale.

L’allerta è stata emessa per il rischio di frane, allagamenti improvvisi e difficoltà alla circolazione stradale, soprattutto nei pressi di sottopassi, torrenti e zone depresse.

RACCOMANDAZIONI

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza: evitare spostamenti non necessari nelle ore di peggioramento, non sostare in aree a rischio allagamento (sottopassi, fiumi, torrenti, scantinati), seguire esclusivamente fonti ufficiali per gli aggiornamenti e prestare attenzione a eventuali ordinanze comunali e chiusure stradali.

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE

La perturbazione è collegata a una depressione in formazione sul Tirreno meridionale e, secondo i modelli meteo, potrebbe intensificarsi ulteriormente tra mercoledì notte e giovedì. 95047.it continuerà a seguire l’evoluzione meteo con aggiornamenti in tempo reale.