MALTEMPO IN SICILIA, CONTINUA L’ALLERTA GIALLA: IL 7 MAGGIO PREVISTE PIOGGE E TEMPORALI
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 7 maggio 2022, in tutta la regione.
Si prevede ancora ALLERTA GIALLA per condi-meteo avverse. Nel particolare, per le prossime ore si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento. Si prevedono anche mareggiate lungo le coste esposte. Sono inoltre indicati rischi di frane o di alluvioni/esondazioni. Temperature in calo.
ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE:
PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:
-PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;
-PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.
ALTRESI' SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:
-DAL TARDO POMERIGGIO/SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE AREE JONICHE;
-DALLE 00 UTC DI DOMANI, SABATO 7 MAGGIO, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA BASILICATA, SPECIE AREE JONICHE, IN RAPIDA ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DELLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE A MOLISE E ABRUZZO.