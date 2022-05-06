MALTEMPO IN SICILIA, CONTINUA L’ALLERTA GIALLA: IL 7 MAGGIO PREVISTE PIOGGE E TEMPORALI

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 7 maggio 2022, in tutta la regione...

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 7 maggio 2022, in tutta la regione.

Si prevede ancora ALLERTA GIALLA per condi-meteo avverse. Nel particolare, per le prossime ore si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento. Si prevedono anche mareggiate lungo le coste esposte. Sono inoltre indicati rischi di frane o di alluvioni/esondazioni. Temperature in calo.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;

-PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

ALTRESI' SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL TARDO POMERIGGIO/SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE AREE JONICHE;

-DALLE 00 UTC DI DOMANI, SABATO 7 MAGGIO, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA BASILICATA, SPECIE AREE JONICHE, IN RAPIDA ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DELLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE A MOLISE E ABRUZZO.