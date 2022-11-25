MALTEMPO IN SICILIA: DOMANI ALLERTA ARANCIONE IN TUTTA LA REGIONE
La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani su tutta la Sicilia, dove è prevista, per domani, allerta arancione.
In particolare - si legge nel bollettino, "dalle prime ore di domani, per 24-36 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte".
Il bollettino dell’Aeronautica Militare per la giornata di domani, 25 Novembre 2022, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.
Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 25 NOVEMBRE 2022:
SI PREVEDONO:
DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU ABRUZZO, MOLISE, LAZIO CENTROMERIDIONALE E CAMPANIA, LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SULLE AREE COSTIERE DELLE ULTIME DUE REGIONI;
DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, CALABRIA E BASILICATA;
DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 VENTI FORTI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU ABRUZZO E MOLISE, PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU SARDEGNA E LAZIO E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU CAMPANIA, CALABRIA E BASILICA TIRRENICA; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI SARDEGNA, ABRUZZO E MOLISE E SULLE COSTE IONICHE DI BASILICATA E CALABRIA;
DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;
DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU TIRRENO OCCIDENTALE E STRETTO DI SICILIA. LE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE, SARANNO ACCOMPAGNATE ANCHE DA
FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA.