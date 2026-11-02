Maltempo in Sicilia, il ciclone provoca allagamenti a Palermo: alberi caduti e danni per il vento

Strade chiuse e traffico in tilt nel capoluogo. Interventi dei vigili del fuoco nel Ragusano, temporali anche nel Catanese. Allerta gialla e raffiche fino a 100 km/h.

SICILIA – Il maltempo continua a colpire la Sicilia, provocando piogge intense, forti raffiche di vento, allagamenti e danni in diverse province dell'Isola. Particolarmente difficile la situazione a Palermo, dove le precipitazioni delle ultime ore hanno causato disagi alla circolazione, mentre nel Ragusano si registrano alberi abbattuti, pali crollati e tettoie divelte.

L'ingresso di aria fredda dall'Europa nordorientale sul Mediterraneo centrale ha favorito la formazione di un vortice ciclonico sull'Italia centro-meridionale, responsabile delle condizioni di maltempo che stanno interessando anche la Sicilia.

Allagamenti a Palermo, strade chiuse e traffico in tilt

A Palermo la pioggia battente delle ultime ore ha provocato allagamenti e notevoli disagi agli automobilisti. La Protezione Civile è intervenuta nella zona di Calatafimi e lungo viale Regione Siciliana, dove si sono registrate diverse criticità.

In alcuni casi è stato necessario chiudere temporaneamente le strade, con conseguenti rallentamenti e traffico congestionato nelle arterie limitrofe.

Nel Palermitano gli accumuli di pioggia hanno raggiunto localmente i 40 millimetri, mentre nel Messinese sono stati superati i 30 millimetri, con temperature intorno ai 15 gradi.

Alberi abbattuti e pali crollati nel Ragusano

Diversi interventi dei vigili del fuoco anche nel Ragusano, dove le forti raffiche di vento hanno provocato danni.

A Vittoria, un palo dell'Enel in cemento è crollato sulla strada provinciale 32. Ad Acate, invece, un albero è stato sradicato dal vento ed è finito sulla carreggiata della provinciale 2.

A Donnalucata, una tettoia è stata divelta da un'abitazione.

Pioggia e vento hanno interessato anche le province di Trapani e Agrigento, mentre temporali si sono verificati per tutta la notte anche in provincia di Catania.

Raffiche fino a 100 km/h e onde alte 5 metri

La perturbazione, associata alla tempesta Agneta, è accompagnata da venti forti o di burrasca, con possibili raffiche tempestose soprattutto sul basso Tirreno e nello Stretto di Sicilia.

Secondo le previsioni, le raffiche potrebbero raggiungere o superare localmente i 90-100 chilometri orari, mentre i mari saranno molto mossi o agitati, con onde al largo fino a 4-5 metri.

Possibili anche forti mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Allerta gialla in Sicilia, le previsioni per martedì 3 novembre

La Protezione Civile regionale ha confermato per oggi, lunedì 2 novembre, l'allerta meteo gialla su tutta la Sicilia, per il rischio legato a piogge, temporali e possibili criticità idrogeologiche.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, locali grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Per martedì 3 novembre è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se potrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni, soprattutto sui settori settentrionali dell'Isola.

In particolare, sui versanti centro-occidentali della Sicilia settentrionale saranno ancora possibili rovesci o temporali con accumuli moderati, mentre sui settori nord-orientali i fenomeni dovrebbero risultare più isolati e generalmente di minore intensità.

Resta alta l'attenzione per gli effetti del maltempo, soprattutto nelle zone soggette ad allagamenti, lungo le strade alberate e sulle coste esposte alle mareggiate.