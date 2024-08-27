MALTEMPO IN SICILIA, NUOVA ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

La Sicilia si trova attualmente sotto l'influenza di una perturbazione proveniente da nord, che sta portando un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per questo motivo, il dipartimento regional...

La Sicilia si trova attualmente sotto l'influenza di una perturbazione proveniente da nord, che sta portando un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Per questo motivo, il dipartimento regionale della Protezione Civile Siciliana ha emesso un bollettino di allerta gialla per l'intera giornata di domani, 28 agosto.

L'avviso riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, collocandosi al secondo livello su una scala di quattro gradi di rischio.

Secondo la nota ufficiale, si prevede che le precipitazioni interesseranno in particolare i settori centro-orientali dell'Isola, con fenomeni che potrebbero variare da "isolate a sparse", a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati puntualmente moderati.

Sono inoltre possibili isolati rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

In vista di queste condizioni, le autorità raccomandano ai cittadini di prestare attenzione e alle istituzioni di mantenere alta la vigilanza. Il richiamo alla prudenza è particolarmente importante per affrontare al meglio il rischio idrogeologico, che in Sicilia non è mai da sottovalutare. Con l'autunno che inizia a farsi sentire, l'Isola si prepara ad affrontare le prime sfide stagionali.