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Maltempo in Sicilia: oggi allerta gialla su tutta l’isola, in arrivo piogge intense e temporali

Maltempo in Sicilia: oggi allerta gialla su tutta l’isola, in arrivo piogge intense e temporali

A cura di Redazione
14 aprile 2026 08:25
Maltempo in Sicilia: oggi allerta gialla su tutta l’isola, in arrivo piogge intense e temporali -
Dintorni
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Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sicilia, dove la Protezione Civile Regionale Sicilia ha diramato un avviso di allerta gialla che sarài n vigore fino alla mezzanotte di martedì 14 aprile.

L’intero territorio regionale sarà interessato da condizioni atmosferiche instabili, con precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, secondo le previsioni, potranno risultare localmente intensi, con possibili disagi soprattutto nelle aree più esposte e a maggiore rischio idrogeologico.

Attenzione anche alle condizioni dei mari: previsti moto ondoso sostenuto sullo Ionio e sullo Stretto di Sicilia, mentre il Tirreno centro-meridionale si presenterà inizialmente molto mosso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata.

⚠️ Il significato dell’allerta gialla

L’allerta gialla indica uno scenario di attenzione: sono possibili criticità legate a piogge intense, come allagamenti locali, difficoltà nella viabilità e disagi nei centri urbani. Per questo motivo si invita la popolazione alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto.

Le autorità raccomandano inoltre di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili, in particolare nelle zone più vulnerabili.

📊 Bollettino nazionale – fenomeni intensi (13 aprile 2026, ore 12:00 UTC)

Secondo il bollettino di previsione dei fenomeni intensi:

  • Persistono fino alle prime ore di martedì 14 aprile precipitazioni intense e abbondanti, prevalentemente sotto forma di pioggia o rovescio, sulla Valle d'Aosta.

  • Fino al tardo mattino di martedì 14 aprile previste precipitazioni intense, anche temporalesche, sul Piemonte.

  • Fino alla tarda sera di oggi, lunedì 13 aprile, venti forti di scirocco con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

⛈️ Evoluzione sulla Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia, il quadro meteo è destinato a peggiorare ulteriormente:

  • Dal pomeriggio di martedì 14 aprile e fino alle prime ore di mercoledì 15 aprile, sono previste precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco.

  • I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

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