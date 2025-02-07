MALTEMPO IN SICILIA: PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA ARANCIONE SULLA FASCIA IONICA

L'azione combinata di una circolazione depressionaria in risalita dal nord Africa e di una perturbazione di origine atlantica in discesa dalla Francia determinerà condizioni di maltempo su diverse zon...

L'azione combinata di una circolazione depressionaria in risalita dal nord Africa e di una perturbazione di origine atlantica in discesa dalla Francia determinerà condizioni di maltempo su diverse zone italiane.

In particolare, determinerà piogge e temporali sulle regioni più meridionali e si estenderà sulla fascia tirrenica verso la Toscana.

Il Piemonte meridionale e l'entroterra ligure saranno interessati da nevicate a quote collinari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 7 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, complessivamente più abbondanti sui settori ionici, e sulla Calabria, specie sui settori meridionali e ionici.

Dalla serata di oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali della Toscana, compreso il relativo arcipelago. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di domani, sabato 8 febbraio, si prevedono nevicate al di sopra dei 300-500 m sul Piemonte meridionale e sulla Liguria centro-occidentale, e al di sopra dei 500-800 m sulla Liguria di levante, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti sul basso Piemonte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, allerta arancione su parte di Calabria e Sicilia, allerta gialla sui restanti settori di Calabria, su gran parte della Sicilia e parte di Toscana e Sardegna.