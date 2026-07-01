Maltempo in Sicilia, radar acceso sulla zona etnea: temporali e lampi in evoluzione
Maltempo in Sicilia, radar acceso sulla zona etnea: temporali e lampi in evoluzione
Maltempo in evoluzione sulla Sicilia, con particolare attenzione alla zona etnea e al Catanese, dove nelle ultime ore si registra una marcata attività temporalesca.
Dopo la mappa delle fulminazioni, che evidenziava numerosi lampi sull’Isola, anche la nuova immagine radar mostra diversi nuclei di maltempo attivi in tempo reale. Le aree più interessate risultano quelle tra Etna, Bronte, area pedemontana e Catania, con fenomeni localizzati ma intensi.
Dalla mappa si notano inoltre altre celle temporalesche sparse sulla Sicilia, in particolare tra il Ragusano, l’area di Gela, il Nisseno, parte dell’Agrigentino e alcune zone interne del Palermitano. I colori più accesi indicano i nuclei più intensi, dove potrebbero verificarsi rovesci, temporali e attività elettrica.
Sulla zona etnea la situazione resta da seguire con attenzione: i temporali possono svilupparsi rapidamente e spostarsi verso comuni vicini, interessando anche strade, zone pedemontane e aree interne.
Si raccomanda prudenza durante gli spostamenti, soprattutto in presenza di pioggia improvvisa, lampi o raffiche di vento. Evitare di sostare in aree aperte, vicino ad alberi o strutture isolate durante i temporali.
Situazione in aggiornamento.