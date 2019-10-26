MALTEMPO IN SICILIA, UN MORTO NEL SIRACUSANO
’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima.
Si tratta di un uomo, un agente penitenziario, che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115 (nel Siracusano) la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini.
Sono state invece tutte recuperate e sono in buone condizioni le persone che si trovavano a bordo delle due auto investite dalla piena improvvisa di un torrente che ha invaso la statale 115 nei pressi di Ispica, in provincia di Ragusa.
Si tratta di 8 persone che i vigili del fuoco hanno rintracciato nei pressi delle auto, poco distanti dal punto in cui i testimoni avevano visto le vetture travolte dall’acqua.