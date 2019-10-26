MALTEMPO IN SICILIA, UN MORTO NEL SIRACUSANO

’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima.Si tratta di un uomo, un agente penitenziario, che era stato segnalato come disperso nella notte sulla sta...

A cura di Redazione 26 ottobre 2019 08:44

