MALTEMPO IN SICILIA, VIOLENTA MAREGGIATA FLAGELLA GIARDINI NAXOS

Giardini Naxos si è abbattuta una violenta mareggiata.

Difficoltà si sono registrate nei ritrovi lungo la costa del Taorminese.

Qualcuno ha anche collocato le paratie per evitare danni provocati dai marosi.

Intanto a Giardini Naxos, per precauzione, la Polizia Locale ha chiuso al transito la via Calcide Eubea, visto che il tratto ubicato alle spalle del molo di Schisó è al momento molto colpito dalle onde e sulla carreggiata sono state rovesciati numerosi vasi con piante.

Alberi caduti e allagamenti nel palermitano.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco.

Il forte vento e la pioggia battente hanno creato diversi disagi. A Bagheria in via Città di Palermo un albero è caduto e finito su due auto posteggiate. Ad Aspra sono caduti alberi in via Luigi Giorgio Capitani e in via Marco Polo. Qui oltre ai pompieri sono intervenuti i vigili urbani. Un altro albero è finito per strada a Palermo in via Castellana Bandiera. Ancora in provincia sulla strada provinciale che collega Partinico a San Cipirello e sulla statale 643 per Polizzi Generosa. A liberare le strade sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Sono stati 18, solo ieri, gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania nella provincia etnea.

Non sono stati segnalati danni a persone. Otto hanno riguardato danni da maltempo. Sono in corso cinque interventi per crollo di cornicioni a Catania (2) Caltagirone (2), Viagrande (1) e Sant'Agata li Battiati (1).