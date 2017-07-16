95047

MALTEMPO IN TUTTA LA PROVINCIA, INCIDENTE SS 121 COINVOLTE 3 AUTO

Incidente, in mattinata sulla Ss 121, Strada Statale 121 che collega Paternò a Catania, all'altezza di Misterbianco che ha coinvolte tre auto probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pi...

16 luglio 2017 12:39
MALTEMPO IN TUTTA LA PROVINCIA, INCIDENTE SS 121 COINVOLTE 3 AUTO
Cronaca
Incidente, in mattinata sulla Ss 121, Strada Statale 121 che collega Paternò a Catania, all'altezza di Misterbianco che ha coinvolte tre auto probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Non si segnalano feriti gravi per fortuna, ma solo danni agli autoveicoli.

Sul posto presente due autoambulanze, si segnalano forte rallentamenti alla circolazione

IN AGGIORNAMENTO

SITUAZIONE AUTOSTRADA A18

In questo momento a causa della pioggia, viene segnalata una coda di oltre 6 km sull'autostrada A18  a Barriera Di Catania (Km. 75,6)in direzione Catania , la Polizia Stradale consiglia uscite consigliate Giarre e Acireale

