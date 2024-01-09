MALTEMPO: MERCOLEDÌ 10 GENNAIO ALLERTA GIALLA IN TUTTA SICILIA

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia mercoledì 10 gennaio insistera’ soprattutto all’estremo Sud e sulle due isole maggiori, con la Protezione civile che ha diramato un’allerta gialla per ri...

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia mercoledì 10 gennaio insistera’ soprattutto all’estremo Sud e sulle due isole maggiori, con la Protezione civile che ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico per la Sicilia.

Questo il dettaglio: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.