MALTEMPO, MUSUMECI: “RESTATE A CASA, VI INVITO ALLA PRUDENZA”

"La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell'Isola.I nostri uomini sono tutti...

29 ottobre 2021 13:42
"La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell'Isola.

I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario.

Invito tutti alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l'evoluzione delle prossime ore. Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio".

Lo afferma il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in merito all'emergenza meteo che continua a interessare la Sicilia ancora in queste ore.

