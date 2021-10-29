MALTEMPO, MUSUMECI: “RESTATE A CASA, VI INVITO ALLA PRUDENZA”

"La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell'Isola.I nostri uomini sono tutti...

A cura di Redazione 29 ottobre 2021 13:42

