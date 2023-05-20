MALTEMPO NEL CATANESE, I VIGILI DEL FUOCO RICHIAMANO PERSONALE IN TURNO LIBERO

Vigili del fuoco al lavoro a Catania e provincia per il maltempo, con danni creati dal forte vento e dalla pioggia. Sono 26 gli interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia d...

A cura di Redazione 20 maggio 2023 13:09

Condividi