MALTEMPO NEL CATANESE, I VIGILI DEL FUOCO RICHIAMANO PERSONALE IN TURNO LIBERO
Vigili del fuoco al lavoro a Catania e provincia per il maltempo, con danni creati dal forte vento e dalla pioggia.
Sono 26 gli interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua; 35 interventi di soccorso in corso, di cui: 27 di dissesti statici nei comuni di Randazzo , Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania.
Tredici alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia.
Tra i comuni più interessati dalle avverse condizioni meteo, oltre la città di Catania, Paternò e Adrano.
In considerazione dell’evolversi della situazione, è stato richiamato personale in turno libero per comporre squadre di soccorso aggiuntive.