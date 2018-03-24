Maltempo: piogge e venti forti al sud

Una struttura depressionaria di origine atlantica sta raggiungendo il Mar Mediterraneo occidentale innescando una nuova fase di maltempo, dapprima sulla Sardegna e successivamente sulle regioni meridionali; le precipitazioni saranno accompagnate da un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 24 marzo, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione dalle prime ore di domani alla Sicilia e dalla mattinata a Calabria, Basilicata e Puglia, specie sui settori ionici peninsulari. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Attesi, inoltre, dalla mattinata di domani, forti venti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, specie sui settori ionici, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, domenica 25 marzo, allerta arancione sui settori centro meridionali e orientali della Sardegna, l’allerta gialla sarà su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia. Permane, inoltre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.