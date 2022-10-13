MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, SERIA SITUAZIONE NEL TRAPANESE

Grave la situazione nel Trapanese a causa del maltempo.La protezione civile regionale comunica che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti nel Trapanese: nel comune di Misilisc...

Grave la situazione nel Trapanese a causa del maltempo.

La protezione civile regionale comunica che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti nel Trapanese: nel comune di Misiliscemi il Commissario Straordinario ha segnalato il verificarsi di diversi allagamenti nelle scuole, con alunni rimasti negli edifici esattamente nelle frazioni di Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato.

Allagata anche la strada provinciale Trapani - Marsala. I mezzi dei volontari della Protezione Civile Siciliana sono già a lavoro ma la situazione più critica si registra in località Salina Grande. E' stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco in un'abitazione della strada Marcanzotta, per soccorrere una famiglia rimasta bloccata al suo interno.

Il direttore generale della protezione civile, Salvo Cocina ha richiesto l'attivazione di tutte le unità dotate di gommoni e mezzi di soccorso anfibi a convergere su Misiliscemi. Stanno arrivando nel Trapanese squadre dei pompieri da Palermo Caltanissetta ed un mezzo anfibio da Catania. Si stanno allertando anche gli elicotteri che dovrebbero partire non appena le condizioni meteo saranno favorevoli. La Prefettura di Trapani ha attivato il Centro Coordinamento dei Soccorsi, che ha chiesto ai vigili del fuoco l'invio di mezzi anfibi. Un bimbo che necessitava di una dose di insulina è stato soccorso dagli uomini dell'Esercito, arrivati nelle aree colpite dagli eventi alluvionali. Anche a Mazara del Vallo si segnalano tombini divelti e allagamenti in diverse località. Allagamenti anche a Campobello di Mazara. A seguito dell'esondazione del fiume Verderame, che ha causato l'allagamento di alcune strade in località Salinagrande di Trapani, in prossimità della SP 21, i carabinieri, che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti in aiuto di alcune famiglie in difficoltà raggiungendo le loro case ed aiutandoli a mettersi in salvo.