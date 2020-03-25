MALTEMPO, SIRACUSA-CATANIA ALLAGATA, AUTO SOMMERSE

Il maltempo continua a sferzare l’area del Siracusano ma nonostante l’allerta arancione e le misure anti coronavirus, tanti automobilisti si sono messi al volante delle proprie macchine sfidando la pi...

Il maltempo continua a sferzare l’area del Siracusano ma nonostante l’allerta arancione e le misure anti coronavirus, tanti automobilisti si sono messi al volante delle proprie macchine sfidando la pioggia. I violenti rovesci hanno praticamente trasformato in un fiume il tratto all’altezza di Priolo dell’autostrada Siracusa-Catania, che si è allagato, paralizzando il traffico.

Numerosi i mezzi che sono rimasti in panne e nel giro di qualche minuto sono arrivate tante richieste di soccorso ai centralini delle forze dell’ordine e della Protezione civile, con quest’ultima, impegnata, con il proprio personale di Priolo, ad aiutare gli automobilisti ed i passeggeri ad uscire dagli abitacoli. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Siracusa che stanno provvedendo a dare un aiuto alle vittime del maltempo mentre sono in corso soluzioni per consentire ai soccorritori di intervenire in modo più rapido.

La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico in territorio comunale di Priolo Gargallo (SR), per allagamento del piano viabile tra il km 137 e il km 144.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.