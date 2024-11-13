MALTEMPO SULLA COSTA ORIENTALE SICILIANA: AUTOSTRADA A18 ALLAGATA, FORTI DISAGI TRA GIARRE E FIUMEFREDDO

La costa orientale della Sicilia è nuovamente colpita dal maltempo, con particolari criticità tra Taormina e Catania. Mentre la città di Messina ha potuto godere di una mattinata soleggiata, numerosi...

La costa orientale della Sicilia è nuovamente colpita dal maltempo, con particolari criticità tra Taormina e Catania. Mentre la città di Messina ha potuto godere di una mattinata soleggiata, numerosi automobilisti si trovano ora bloccati sulla A20 Messina-Catania a causa di pesanti allagamenti, che stanno creando disagi significativi per la viabilità.

Le piogge intense hanno causato l’accumulo di grandi quantità d’acqua sulla carreggiata, generando enormi pozzanghere che rendono difficoltoso il passaggio dei veicoli. Il punto più critico si trova tra Giarre e Fiumefreddo, dove i rallentamenti sono diventati inevitabili e si sono formate lunghe colonne di auto.

Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo per favorire il deflusso dell’acqua e ridurre i disagi al traffico. Le operazioni, tuttavia, sono rallentate dalla portata dell’allagamento e dalle condizioni meteorologiche che ancora non mostrano segnali di miglioramento.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha consigliato a quanti sono diretti verso Catania di uscire a Fiumefreddo per evitare il tratto autostradale più colpito. Si raccomanda massima prudenza a tutti i conducenti e di seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza.

Questa ondata di maltempo segue giorni di piogge intense che hanno già messo alla prova il sistema viario della regione, causando danni e disagi diffusi.