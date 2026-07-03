Maltempo sulla Sicilia: forti temporali in arrivo, rischio nubifragi e grandinate
Oggi peggioramento del tempo su gran parte dell'Isola: le aree più esposte saranno quelle orientali e interne. Temperature in calo e venti sostenuti di maestrale.
La Sicilia si prepara a vivere una giornata di marcata instabilità atmosferica. Nel corso di oggi, venerdì 3 luglio, sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi soprattutto sul settore centro-orientale dell'Isola.
Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici, le precipitazioni più consistenti sono attese tra il Messinese, il Catanese, l'Ennese e parte del Siracusano, senza escludere temporali anche sulle aree interne del Nisseno e, in maniera più isolata, tra Agrigentino, Palermitano e Trapanese.
In alcuni casi potranno verificarsi nubifragi localizzati, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate, soprattutto durante le celle temporalesche più intense.
I temporali potranno raggiungere anche le coste ioniche e tirreniche del Messinese, mentre fenomeni sono attesi anche nelle zone vicine alle Isole Eolie.
Oltre al maltempo è previsto anche un calo delle temperature, con valori più contenuti rispetto ai giorni scorsi grazie all'ingresso di aria più fresca accompagnata da venti di maestrale moderati o forti.
Il mare si presenterà generalmente mosso, con il Canale di Sicilia ancora molto mosso fino al primo pomeriggio.
Si raccomanda prudenza negli spostamenti durante i fenomeni più intensi e di seguire gli aggiornamenti meteo nel corso della giornata, soprattutto nelle aree interessate dall'allerta gialla della Protezione Civile.