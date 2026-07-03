Maltempo sulla Sicilia: forti temporali in arrivo, rischio nubifragi e grandinate

Oggi peggioramento del tempo su gran parte dell'Isola: le aree più esposte saranno quelle orientali e interne. Temperature in calo e venti sostenuti di maestrale.

A cura di Redazione 03 luglio 2026 13:25

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