MALTEMPO SULL’ETNA, SALVATI 31 TURISTI FRANCESI: PREZIOSO INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO

Numerosi gli interventi che hanno impegnato questo fine settimana i volontari delle Stazioni di Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nei diversi versanti dell'Etna.

Sabato 4 i volontari sono intervenuti per soccorrere un gruppo di trentuno escursionisti francesi colti di sorpresa da un temporale nei pressi della Grotta dei Lamponi. Arrivati tempestivamente sul posto li hanno portati in salvo presso il rifugio più vicino.

Contemponeamente un' altra squadra di soccorritori è intervenuto presso i Crateri Silvestri , per un malore che ha colto un turista, il quale è stato accompagnato tempestivamente in guardia medica.

Nella giornata di Domenica 5 una squadra di Etna sud è intervenuta presso la Montagnola, dove un escursionista ha avuto un incidente riportando una sospetta frattura alla caviglia. I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno raggiunto l'infortunato, prestato i primi soccorsi e lo hanno trasportato e affidato alle cure del 118. Presenti sul posto anche i Vigili Urbani.

Il Soccorso Alpino e Speleologico raccomanda di controllare i bollettini meteo prima di iniziare le escursioni e di informare sempre qualcuno sull'itinerario che si intende svolgere.