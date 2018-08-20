MALTEMPO SULL'ETNA, SOCCORSI 14 TURISTI FRANCESI

Nella mattinata odierna, i tecnici della stazione di Etna Nord della XXI zona alpina del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti in soccorso di un gruppo di 14 turisti francesi alla...

Nella mattinata odierna, i tecnici della stazione di Etna Nord della XXI zona alpina del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti in soccorso di un gruppo di 14 turisti francesi alla quota di circa 1800 metri, lungo il sentiero di Serracozzo che porta all’omonima grotta nel versante Nord dell’Etna.

Il gruppo, che comprendeva anche diversi bambini, era partito per un’escursione ma è stato successivamente sorpreso da un temporale che ha interessato la zona, il quale si è evoluto rapidamente confulmini, copiosa pioggia e grandine, rendendo il percorso altamente pericoloso anche in considerazione dei torrenti che lo interessano. I tecnici hanno raggiunto il gruppo e portato tutti, impauriti ma tutto sommato in buone condizioni, presso il rifugio più vicino.

Già ieri pomeriggio i volontari del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti presso i monti Sartorius per soccorrere un turista di 45 anni colto da malore e incapace di proseguire in autonomia. Verificate le condizioni di salute, il turista è stato quindi accompagnato e consegnato alle cure del personale del 118.

Date le condizioni metereologiche, che indicherebbero temporali e instabilità, il soccorso alpino e speleologico richiama tutti i frequentatori della montagna a un'attenta verifica delle condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione delle escursioni, dando precedenza ai siti delle Arpa regionali, più precisi e analitici rispetto ai servizi meteo commerciali