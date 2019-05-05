MALTEMPO: TURISTA TEDESCO MUORE MENTRE FA KITESURF A MARSALA

Un turista tedesco di 65 anni è morto nella mattina di domenica 5 maggio, nella riserva naturale 'Isole dello Stagnone' a Marsala, mentre si accingeva a fare kitesurf.L'uomo, che non aveva indossato l...

L'uomo, che non aveva indossato le dotazioni di sicurezza come giubbotto e caschetto previste da una recente ordinanza della Capitaneria di porto, stava per entrare in acqua quando, a causa del forte vento, la vela del kite si è gonfiata all'improvviso e lo ha sollevato, scaraventandolo con violenza contro il parabrezza di un'auto parcheggiata lungo la riva.

Alla scena hanno assistito, impotenti, alcuni familiari.

I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare.

Sulla morte dell'uomo indaga la polizia.

Questo è il quarto incidente mortale dall'estate scorsa, in cui hanno perso la vita appassionati di kitesurf, avvenuto nello specchio d'acqua della riserva naturale 'Isole dello Stagnone di Marsala' dove sono numerosi gli appassionati che praticano questo sport.