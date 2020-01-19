MALTEMPO: VENTI FINO A BURRASCA FORTE IN ARRIVO SULLA SICILIA

Dal tardo pomeriggio di oggi sono in arrivo venti da forti a burrasca su Toscana e Liguria, che a seguire interesseranno anche la Sicilia: lo rende noto la Protezione Civile che emette una allerta per...

Dal tardo pomeriggio di oggi sono in arrivo venti da forti a burrasca su Toscana e Liguria, che a seguire interesseranno anche la Sicilia: lo rende noto la Protezione Civile che emette una allerta per condizioni meteo avverse, segnalando anche la possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte.

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha emesso una allerta gialla sul versante ionico della Calabria, sui settori nord-orientali della Sicilia e su parte della Sardegna.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

Una struttura depressionaria, centrata sulle isole Baleari, attiva una intensa ventilazione nei bassi strati, specie sui settori tirrenici settentrionali, Liguria e le due isole maggiori. Nel contempo, il flusso instabile determina precipitazioni diffuse sulla Sardegna, anche a carattere temporalesco, che interesseranno in particolare il versante orientale e meridionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti orientali, sulla Toscana, in successiva estensione alla Sicilia e dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Liguria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla mattinata di domani, lunedì 20 gennaio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 20 gennaio, allerta gialla sul versante ionico della Calabria, sui settori nord-orientali della Sicilia e su parte della Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.