MALTRATTA E PICCHIA UNA BAMBINA DISABILE: ARRESTATA ASSISTENTE SCOLASTICA DI BRESCIA

Una assistente scolastica è stata arrestata dai carabinieri di Brescia per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della bambina disabile che seguiva.

L'arresto è scattato in flagranza di reato dopo che le indagini erano iniziate dalla denuncia dei genitori che hanno riferito di aver rinvenuto sul corpo inconfutabili segni di violenza fisica.

Sono state pertanto attivate immediatamente le indagini, anche mediante l'installazione all'interno dell'aula di telecamere ambientali occultate, che hanno consentito di riscontrare quanto denunciato.

I genitori hanno raccontato ai carabinieri non solo di aver trovato i segni fisici sulla bambina ma di aver notato anche un cambio evidente nell'umore e nell'atteggiamento della piccola.

Grazie alle telecamere nascoste, i militari hanno appurato che durante l'orario scolastico l'assistente avrebbe commesso ripetute violenze fisiche. Nei video infatti si vedono schiaffi, tirate per i capelli e pizzicotti.

I carabinieri sono quindi intervenuti immediatamente a scuola, portando via dall'aula l'assistente che è stata immediatamente tratta in arresto in quanto ritenuta presunta responsabile di maltrattamenti pluriaggravati e lesioni aggravate a danno di un minore con disabilità. La donna è in carcere a Verziano.

La bambina ha abbracciato il carabiniere che l'ha salvata.