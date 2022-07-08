MANCA L’ANIDRIDE CARBONICA, ACQUA SANT’ANNA FERMA LA PRODUZIONE

Stop alle linee di produzione dei prodotti gassati per Acqua Sant’Anna, il più grosso produttore europeo di acque oligominerali che produce circa un miliardo e mezzo di bottiglie all’anno. Motivo? Man...

Stop alle linee di produzione dei prodotti gassati per Acqua Sant’Anna, il più grosso produttore europeo di acque oligominerali che produce circa un miliardo e mezzo di bottiglie all’anno. Motivo? Manca l’anidride carbonica.

“La Co2 è introvabile e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione.

Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti”, spiega Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, l’azienda di Vinadio (Cuneo).

La difficoltà a trovare l’anidride carbonica per prodotti alimentari si era già presentata alla fine dell’anno scorso – ricorda il presidente di Acqua Sant’Anna, ma le aziende erano riuscite a tamponare quella che in questi giorni sta ripresentandosi in forma di vera emergenza, che riguarda tutti i produttori europei.

“Le aziende di C02 ci spiegano che preferiscono destinare la produzione al comparto della sanità, saremmo disposti a pagarla di più anche se già costava carissima ma non c’è stato verso di fare cambiare idea ai nostri fornitori. Così – conclude Bertone – l’acqua gasata rischia di finire: una volta finiti gli stock nei magazzini di supermercati e discount, non ci saranno più bottiglie in vendita”.