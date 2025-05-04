MANCATA COMUNICAZIONE OSPITI SU ALLOGGIATI WEB: CARABINIERI DENUNCIANO TRE GESTORI DI CASE VACANZE A CATANIA

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati al rispetto delle regole e al contrasto dell’illegalità diffusa, i Carabinieri de...

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati al rispetto delle regole e al contrasto dell’illegalità diffusa, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno intensificato l’attività di controllo delle strutture ricettive operanti nel centro storico del capoluogo etneo.

Nel corso di un servizio straordinario, i militari hanno effettuato controlli a tappeto presso diverse strutture, ispezionando complessivamente 15 tra B&B e case vacanze e identificando 21 persone.

L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica del possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie, della presenza del Codice Identificativo Regionale (CIR) e del Codice Identificativo Nazionale (CIN), strumenti introdotti rispettivamente a livello regionale e nazionale per garantire la tracciabilità, la regolarità fiscale e la trasparenza delle strutture ricettive, oltre a permettere un più efficace controllo del settore turistico.

È stata, inoltre, verificata la corretta registrazione degli ospiti nella banca dati “Alloggiati Web”, piattaforma telematica che consente ai titolari delle attività- host- di comunicare i dati anagrafici delle persone alloggiate, adempimento che deve essere assolto entro 24 ore dall’arrivo, oppure immediatamente in caso di soggiorni limitati a una sola notte, al fine di garantire il controllo delle presenze sul territorio e la sicurezza pubblica.

All’esito delle verifiche, tre titolari di strutture ricettive sono stati denunciati, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per la mancata comunicazione degli ospiti attraverso il sistema “Alloggiati Web”, in violazione della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

I tre denunciati saranno inoltre segnalati al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Catania, ufficio comunale competente alla gestione delle attività economiche, per consentire agli organi amministrativi di valutare eventuali irregolarità, tra cui il mancato versamento della tassa di soggiorno, e adottare i provvedimenti sanzionatori previsti.

I controlli, che si inseriscono in un più ampio piano operativo disposto dall’Arma dei Carabinieri, proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di assicurare il rispetto della legalità nel settore turistico-ricettivo e garantire la tutela della sicurezza di cittadini e visitatori.