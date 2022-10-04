MANGIA WÜRSTEL E MUORE, QUARTO DECESSO IN ITALIA PER LISTERIA

Un uomo mangia dei wurstel crudi di pollo, si sente male.Subito il ricovero in ospedale madopo 4 giorni muore: meningite da Listeria monocytogenes.È successo ad Alessandria lo scorso 29 settembre da...

Un uomo mangia dei wurstel crudi di pollo, si sente male.

Subito il ricovero in ospedale ma

dopo 4 giorni muore: meningite da Listeria monocytogenes.

È successo ad Alessandria lo scorso 29 settembre da quanto apprende Repubblica.

Ora bisogna capire se si tratta dello stesso ceppo, l'St 155, che ha causato il decesso di altre tre persone tra il dicembre del 2021 e il giugno 2022 in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. Questo potrebbe essere il quarto caso. Ma i dubbi sono pochi.

Il ministero della Salute, la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l'Asl, i carabinieri del Nas e la procura di Alessandria stanno lavorando al caso.

Il paziente, 80enne, viene trasportato d'urgenza all'ospedale

Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo il 25 settembre. Ha la meningite da Listeria monocytogenes. Il suo quadro clinico, complice l'età, precipita:

quattro giorni dopo l'ingresso al pronto soccorso muore.

Immediatamente viene mobilitata la macchina del ministero. Si ripercorrono con i parenti le settimane precedenti. In effetti risulta che l'uomo ha comprato dei würstel di una grande azienda alimentare che, tra i suoi fornitori, ha anche la ditta che ha commercializzato i prodotti contaminati fino al 12 settembre.

L'80enne, come hanno spiegato anche i parenti, era solito mangiare würstel crudi.

La malattia è dovuta alla contaminazione di alcuni cibi da parte del batterio Listeria monocytogenes. La sorveglianza del ceppo del batterio listeria (ST 155) è iniziata nel 2020 a seguito di una serie di casi che si sono verificati in molte regioni e che sono stati identificati perché i pazienti avevano chiesto assistenza medica. Solo una parte di questi ha richiesto il ricovero.