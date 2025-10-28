Maniace, 80enne arrestato: in casa una pistola modificata e oltre 120 cartucce

I Carabinieri della stazione di Maniace, nel quadro dei servizi di controllo disposti dal comando provinciale Carabinieri di Catania, hanno svolto una specifica attività finalizzata al contrasto della...

I Carabinieri della stazione di Maniace, nel quadro dei servizi di controllo disposti dal comando provinciale Carabinieri di Catania, hanno svolto una specifica attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa che, tra l’altro, ha portato all’arresto in flagranza di un 80enne del posto perché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni.

L’attività dei Carabinieri, infatti, si è basata anche sull’acquisizione informativa di notizie su persone a loro già note, in forza delle pregresse vicende giudiziarie.

In tale contesto l’anziano, già gravato in passato da specifici precedenti inerenti il possesso illegale di armi, sarebbe stato nuovamente indicato come possessore di una pistola, tanto da rendere necessario il controllo dei militari per l’eventuale riscontro.

In effetti i Carabinieri, che si sono recati intorno alle 12 nell’abitazione dell’80enne, nelle vicinanze di corso Margherito, hanno ben presto avuto conferma dei loro sospetti perché nella sua stanza da letto, all’interno di un cassettone, hanno scovato alcune munizioni di vario calibro, ma, nel prosieguo della ricerca, i militari hanno scoperto che l’anziano custodiva la parte più “corposa” all’interno di una piccola cassaforte di sicurezza.

Al suo interno, infatti, i Carabinieri, hanno trovato, avvolta in un panno, una pistola Beretta cal. 7,65, con 5 colpi nel caricatore, modificata per l’utilizzo di un silenziatore e la matricola abrasa, nonché 81 cartucce cal. 7,65 e 40.

L’arresto dell’80enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che, inoltre, ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare a seguito della quale è stato posto ai domiciliari.