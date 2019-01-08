MANIACE: Acquista merce clonando una carta prepagata, denunciata una imprenditrice

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catania una napoletana di 56 anni, già gravata da precedenti di polizia specifici e titolare di una ditta spec...

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catania una napoletana di 56 anni, già gravata da precedenti di polizia specifici e titolare di una ditta specializzata nella vendita di frutta secca con sede legale a San Giuseppe Vesuviano (NA), poiché ritenuta responsabile di frode informatica.







Grazie alla denuncia della vittima, una giovane donna di Maniace, presentata ai Carabinieri il 7 agosto 2018, gli investigatori hanno potuto acclarare come la commerciante, clonando una carta “POSTEPAY EVOLUTION” intestata proprio alla giovane maniacese, ha acquistato due partite di nocciole da una azienda agricola di Roccarainola (NA), effettuando due transazioni di 2.250 euro e 1.095 euro attraverso la piattaforma “PAY TIPPER” e sottraendo, di fatto, gli importi in denaro contenuti nella carta prepagata.

Basilare la collaborazione fornita ai Carabinieri dalla piattaforma di compravendita on line attraverso la quale si sono potute ricostruire le fasi delle transazioni poste in essere illegalmente dall’imprenditrice partenopea.