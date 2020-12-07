MANIACE. BRUCIAVA RIFIUTI TOSSICI: DENUNCIATO.

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno deferito in stato di libertà un 42enne, ritenuto responsabile di abbandono e combustione illecita di rifiuti.Nello specifico i militari, durante il normal...

Nello specifico i militari, durante il normale servizio d’istituto, notavano una colonna di fumo alzarsi da un terreno e, recatisi sul posto, vedevano il predetto mentre era intento a bruciare alcuni rifiuti speciali ed in particolare alcuni componenti di un veicolo consistenti in ferro, plastica e gomma.

Al fine di evitare che il rimanente materiale venisse bruciato, i rottami semi combusti sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per aver omesso lo smaltimento, presso il centro di raccolta autorizzato, della carcassa del veicolo del quale si stava impropriamente disfacendo.