MANIACE: CHIAMA IL 112 DICENDO D’AVER APPICCATO UN INCENDIO SU DUE VEICOLI MA VOLEVA SOLO L’ATTENZIONE DELLE AUTORITÀ

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato un 55enne del posto, poiché ritenuto responsabile di danneggiamento seguito da incendio, nonché procurato allarme presso le Autorità.

L’uomo nei giorni scorsi aveva chiamato il 112 riferendo di aver appiccato volontariamente il fuoco a due veicoli parcheggiati, a suo dire, in area demaniale che ostruivano il cancello d'ingresso della sua proprietà.

I militari, intervenuti sul posto, hanno invece accertato che lo stesso aveva appiccato il fuoco ad una catasta di legna all'interno del suo fondo agricolo, ubicato in contrada Zirilli, e che le fiamme si erano propagate bruciando le sterpaglie del terreno demaniale, nonché una porzione di recinzione ed una condotta d'acqua pertinenti al terreno confinante, senza raggiungere i veicoli, parcheggiati a poca distanza, in quanto le fiamme si erano estinte autonomamente.

Il denunciato ha dichiarato di aver allertato il 112, senza peraltro aver alcuna intenzione di bruciare le autovetture, ma solo per attirare l'attenzione nei suoi confronti ed evidenziare le proprie rimostranze agli enti preposti i quali, a suo dire, non ossequiavano ad alcune sue richieste di autorizzazioni relative ai suoi ondi agricoli.