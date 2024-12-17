MANIACE. CONFEZIONAVA COCAINA NEL GARAGE. COLTO IN FLAGRANZA DAI CARABINIERI DI RANDAZZO.

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne di Maniace, sulla base degli indizi raccolti da verific...

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne di Maniace, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per spaccio di stupefacenti.

Nel dettaglio, qualche giorno fa, in tarda serata, i militari dell’Aliquota Operativa, impegnati in un servizio volto alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti nel territorio di Maniace, venivano incuriositi dalla presenza di un SUV parcheggiato sul margine della strada, con il motore acceso senza la presenza di nessuno all’interno e con lo sportello aperto nonostante la pioggia battente.

Gli operanti da subito, hanno riconosciuto il mezzo come uno appartenente a un soggetto a loro noto, già controllato qualche giorno prima sullo stesso veicolo e, non molto prima, denunciato per reati sugli stupefacenti. Quindi hanno deciso di controllare il veicolo avvicinandosi alla palazzina vicino la quale era parcheggiata l’auto. Qui, scorgevano un garage, con la saracinesca semichiusa, dal cui interno proveniva una luce fioca e instabile. Giunti sul posto, senza farsi vedere, hanno intravisto una figura all'interno, reclinata su un piano di lavoro improvvisato, composto da due copertoni sovrastati da due taniche di benzina e una tavola di compensato. Con il flash dello smartphone, la persona illuminava il piano mentre maneggiava alcune bustine e una polvere bianca.

L’uomo, completamente assorto, si è accorto della presenza dei militari solo quando questi, ormai entrati nel garage, gli hanno intimato di fermarsi. In un primo momento, il 24enne, colto di sorpresa, si è mostrato particolarmente agitato, cercando di disfarsi dello stupefacente, ma i militari sono intervenuti rapidamente, bloccandolo e immobilizzandolo.

Avviata la perquisizione all’interno dello stabile, sono state scovate sei confezioni di plastica contenenti circa 10 grammi complessivi di cocaina.

Proseguendo l’ispezione, con il supporto di altri carabinieri giunti di rinforzo alla pattuglia del Radiomobile, sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana già suddivisi in dosi, materiale utilizzato per la pesatura, il confezionamento e il taglio dello stupefacente, un coltello a serramanico e 150 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio appena scoperta.

L’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato trasferito presso il carcere di Catania Piazza Lanza, in attesa della convalida dell’arresto, successivamente confermata dal GIP.