Maniace, fermato in auto con un coltello di 24 centimetri: denunciato 22enne di Adrano

Controlli notturni dei Carabinieri lungo corso Giorgio Maniace

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Randazzo, impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei reati e nel monitoraggio dei movimenti notturni nei comuni dell’area etnea.

Durante uno di questi servizi, i militari della Radiomobile di Randazzo, impegnati in un servizio di perlustrazione a Maniace, hanno fermato un’autovettura che transitava lungo corso Giorgio Maniace.

Il conducente, un 22enne residente ad Adrano, ha manifestato particolare agitazione durante le fasi dell’identificazione. I Carabinieri, che hanno approfondito gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare, hanno poi compreso le ragioni del suo nervosismo.

Infatti, proprio nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni, i militari hanno trovato un coltello a serramanico con punta acuminata, lungo complessivamente 24 cm con una lama di 10 cm.

L’arma è stata sequestrata e il 22enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.