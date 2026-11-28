Maniace, infarto nella notte: 42enne salvato grazie al tempestivo intervento del 118

Determinante la sinergia tra gli autisti-soccorritori della SEUS, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso. L’uomo trasferito al Policlinico.

Un intervento tempestivo e il perfetto coordinamento tra le diverse componenti del sistema di emergenza hanno permesso di salvare la vita a un uomo di 42 anni, residente a Maniace, colpito da un infarto nella notte tra lunedì e martedì.

Dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, gli autisti-soccorritori della postazione SEUS 118 di Maniace sono intervenuti rapidamente.

Nonostante i primi parametri non evidenziassero particolari criticità, l'attenzione e l'esperienza degli operatori hanno consentito di intuire che la situazione potesse essere più grave del previsto.

È stata quindi richiesta l'attivazione dell'ambulanza medicalizzata. Durante l'incontro con l'equipaggio di Maniace, il medico del 118, grazie agli accertamenti strumentali, ha diagnosticato un infarto, disponendo l'immediato intervento dell'elisoccorso.

Il 42enne è stato trasferito al Policlinico, dove è stato tempestivamente sottoposto alle cure necessarie.

Una vicenda a lieto fine che testimonia quanto siano determinanti la preparazione degli operatori, la capacità di riconoscere anche i segnali meno evidenti e la collaborazione tra autisti-soccorritori, personale sanitario del 118, equipaggio dell'elisoccorso e professionisti ospedalieri.

Un'unica rete di soccorso, diverse professionalità e un obiettivo comune: salvare vite umane.