MANIACE. PADRE E FIGLIO NASCONDEVANO MUNIZIONI E DROGA: DENUNCIATI.

I Carabinieri della Stazione di Maniace, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno denunciato un 48enne ed un 19enne del posto, rispettivamente padre e figlio, perché ritenuti responsabili di detenzione abusiva di munizioni.

L’attività info investigativa condotta dai militari aveva loro “ventilato” che, presso quell’ovile di Contrada Boschetto, potesse celare “qualcosa” d’interessante.

A tal fine i militari si sono presentati presso quell’abitazione rurale, per effettuare una perquisizione e, iniziata la ricerca, nascoste nell’adiacente stalla, hanno rinvenuto 5 cartucce cal. 12, nonchè 6 grammi di marijuana all’interno del vano sottosella di uno scooter in disuso, sostanza stupefacente della quale il più giovane ha dichiarato di fare un uso personale, motivazione che gli è poi valsa la prevista segnalazione alla Prefettura quale assuntore.

Nel prosieguo della ricerca inoltre, nell’alveo di un torrente a poche decine di metri dall’ovile ed in territorio demaniale, i militari hanno rinvenuto un bidone contenente ulteriori 30 grammi di marijuana e 22 cartucce di vario calibro sia per fucile da caccia che per pistola.