MANIACE: PROSEGUE LA SAGRA CON INTRATTENIMENTO E DEGUSTAZIONI
MANIACE: PROSEGUE LA SAGRA CON INTRATTENIMENTO E DEGUSTAZIONI
Un enorme bagno di folla ha salutato il primo giorno della Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi a Maniace.
Già dalle ore 10 di ieri mattina, orario previsto per l’inaugurazione, centinaia di visitatori – arrivati da tutta la Sicilia anche a bordo di autobus organizzati – hanno preso d’assalto gli stand, pronti a degustare le eccellenze del territorio.
Ad accogliere i turisti sono stati gli assessori Corrado Bontempo e Nunzio Lupica, il sindaco Franco Parasiliti e il presidente della Pro Loco Giuseppe Sanfilippo. Presenti anche il sindaco di Cesarò Katia Ceraldi, l’onorevole Giuseppe Castiglione e il Commissario Petralia.
Dopo il tradizionale taglio del nastro, spazio agli stand gastronomici che hanno deliziato i presenti con ricotta fresca e prodotti derivati. Grande successo anche per i laboratori dedicati alla lavorazione della provola e della mozzarella, molto apprezzati dal pubblico.
La sagra prosegue anche oggi e domani con un ricco programma di eventi, tra degustazioni, musica e tradizione.
📅 IL PROGRAMMA DI OGGI, 2 MAGGIO
🕙 10:00 – Apertura stand con prodotti lattiero-caseari e tipicità locali
🕙 10:00–13:00 – Mescita tradizionale della ricotta dei Nebrodi
🕙 10:00–20:00 – Animazione musicale con “Smile” e dirette Radio TRC
🕚 11:00 – Laboratori esperienziali “Le mani in pasta”
🕦 11:30 – Laboratorio “La Provola dei Nebrodi”
🕛 12:00 – “Pane e grani antichi di Sicilia” con degustazione
🕒 15:00–20:00 – Mescita tradizionale della ricotta
🕔 17:00 – Show cooking “Ricotta e Provola dei Nebrodi”
🕗 20:00 – Vin brulè dell’Etna e provola
🕣 20:30 – Intrattenimento musicale con “Mommo Show”
Un evento da non perdere, tra sapori autentici, tradizione e tanta musica.