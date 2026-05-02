MANIACE: PROSEGUE LA SAGRA CON INTRATTENIMENTO E DEGUSTAZIONI

Un enorme bagno di folla ha salutato il primo giorno della Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi a Maniace.

Già dalle ore 10 di ieri mattina, orario previsto per l’inaugurazione, centinaia di visitatori – arrivati da tutta la Sicilia anche a bordo di autobus organizzati – hanno preso d’assalto gli stand, pronti a degustare le eccellenze del territorio.

Ad accogliere i turisti sono stati gli assessori Corrado Bontempo e Nunzio Lupica, il sindaco Franco Parasiliti e il presidente della Pro Loco Giuseppe Sanfilippo. Presenti anche il sindaco di Cesarò Katia Ceraldi, l’onorevole Giuseppe Castiglione e il Commissario Petralia.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, spazio agli stand gastronomici che hanno deliziato i presenti con ricotta fresca e prodotti derivati. Grande successo anche per i laboratori dedicati alla lavorazione della provola e della mozzarella, molto apprezzati dal pubblico.

La sagra prosegue anche oggi e domani con un ricco programma di eventi, tra degustazioni, musica e tradizione.

📅 IL PROGRAMMA DI OGGI, 2 MAGGIO

🕙 10:00 – Apertura stand con prodotti lattiero-caseari e tipicità locali

🕙 10:00–13:00 – Mescita tradizionale della ricotta dei Nebrodi

🕙 10:00–20:00 – Animazione musicale con “Smile” e dirette Radio TRC

🕚 11:00 – Laboratori esperienziali “Le mani in pasta”

🕦 11:30 – Laboratorio “La Provola dei Nebrodi”

🕛 12:00 – “Pane e grani antichi di Sicilia” con degustazione

🕒 15:00–20:00 – Mescita tradizionale della ricotta

🕔 17:00 – Show cooking “Ricotta e Provola dei Nebrodi”

🕗 20:00 – Vin brulè dell’Etna e provola

🕣 20:30 – Intrattenimento musicale con “Mommo Show”

Un evento da non perdere, tra sapori autentici, tradizione e tanta musica.



