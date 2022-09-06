MANIACE, RUBA ENERGIA ELETTRICA CON UN ALLACCIO ABUSIVO ALLA RETE PUBBLICA: DENUNCIATA CASALINGA
I Carabinieri della stazione di Maniace, con l’aiuto di personale tecnico di E- Distribuzione, hanno denunciato in stato di libertà una casalinga 63enne del posto, per furto aggravato.
I militari, nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il fenomeno delle forniture abusive di energia elettrica, avviati anche a seguito delle segnalazioni pervenute per rilevamento di consumo anomalo, hanno effettuato controlli a diverse abitazioni, tra cui quella della donna, riscontrando che questa aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica, attraverso un allaccio collegato, a mezzo di “by pass”, direttamente alla rete pubblica.
È scattata quindi la denuncia della 63enne che, sottraendo in modo fraudolento energia elettrica, ha arrecato un danno economico alla Azienda di distribuzione per 4.681,38 euro.