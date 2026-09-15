MANIACE – SABATO E DOMENICA LA 2° SAGRA DEL POMODORO E DEI PRODOTTI TIPICI

È tutto pronto per questa seconda edizione della Sagra del Pomodoro e dei Prodotti Tipici, una manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione Parasiliti e che, dopo il discreto esordio dello scorso anno, cerca quest’anno la definitiva consacrazione, come avvenuto per la Sagra della Ricotta e Provola.

Ancora una volta, Parasiliti e la sua Giunta, con gli assessori Bontempo e Lupica in prima linea, e con l’appoggio e l’esperienza della Pro Loco Maniace, guidata dal presidente Giuseppe Sanfilippo, si apprestano a farci vivere un altro weekend all’insegna del gusto e dei sapori tipici della zona, che si metteranno di nuovo in mostra.

Tante le degustazioni previste e i laboratori del gusto, in cui si assaggeranno pane, olio, ricotta, maccheroni con suino nero, ma anche con ragù di pecora o asina, e la Provola dei Nebrodi DOP.

Spazio anche alla presentazione del Marchio De.Co., che verrà assegnato ad alcuni prodotti di Maniace, secondo un rigido disciplinare che garantirà ai consumatori non solo la tracciabilità del prodotto, che deve essere coltivato a Maniace, ma anche la garanzia di un prodotto unico e fatto secondo criteri di sostenibilità e qualità.

Ma non solo gusto: spazio anche all’intrattenimento con l’animazione della Smile, la diretta di Radio TRC e le esibizioni di Simon Vito, delle scuole di danza e di Katia Rizzo.

La domenica sera, invece, la musica dei Quinta Essenza e la comicità di Toti & Totino, presentati da Ruggero Sardo.

Per info: 095 690823 / 389 5145033

SABATO 19 SETTEMBRE

10:00 Inaugurazione della Sagra con artisti di strada;

10:30 Apertura degli stand dei prodotti tipici e gastronomici;

10:00–20:00 Animazione musicale con “Smile” e diretta Radio TRC;

11:00 Laboratorio “Crudo, Cotto e Mangiato” con degustazione di pane, pomodoro, olio e ricotta;

11:00–13:00 Spettacoli itineranti con musica popolare;

11:30 Laboratorio “I maccarruni i casa”;

13:00 “Gettata dei Maccheroni” con Salsa di Maniace e ragù di Suino Nero dei Nebrodi, pecora o asina;

16:00–19:00 Spettacoli itineranti con musica popolare;

17:00 Mescita Tradizionale della Ricotta dei Nebrodi;

19:00 Convegno “Maniace: Bellezze e Sapori dei Nebrodi”;

20:00 Presentazione del Marchio De.Co. per la valorizzazione delle produzioni locali;

20:30 Spettacolo musicale con Simon Vito Live, Dance Dinamik Center di Enza Imbrogiano con Jonia Studio Danze. Ospite della serata Katia Rizzo.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

10:00 Apertura stand;

10:00–20:00 Animazione musicale “Smile” e diretta Radio TRC;

10:30 Mescita Tradizionale della Ricotta dei Nebrodi;

11:00–13:00 Spettacoli itineranti con musica popolare;

11:00 “Crudo, Cotto e Mangiato” con degustazione;

13:00 “Gettata dei Maccheroni” con Salsa di Maniace e ragù;

16:00–19:00 Spettacoli itineranti;

17:00 “Pane e Grani Antichi di Sicilia” con degustazione;

18:00 Laboratorio “I maccarruni i casa”;

19:00 “La Provola dei Nebrodi DOP” a cura del Consorzio Provola dei Nebrodi DOP;

20:30 Spettacolo di musica e cabaret con Toti & Totino, Quinta Essenza Live. Presenta Ruggero Sardo.