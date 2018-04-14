95047

MANIACE: Sequestrati 1,6 chili di marijuana e arrestato presunto pusher

14 aprile 2018 13:39
I Carabinieri della stazione di Maniace, coadiuvati dai militari dello squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, ieri mattina hanno arrestato nella flagranza un 55enne del posto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari perquisendogli l’abitazione hanno rinvenuto e sequestrato 1,6 chili di marijuana, nonché una bilancia di precisione con sopra delle tracce della medesima sostanza stupefacente.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.

