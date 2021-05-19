MANIACE. UBRIACO CAUSA INCIDENTE E FUGGE VIA: DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 29enne di Maniace, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sosta...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 29enne di Maniace, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Il giovane, mentre percorreva quel corso Fondaco alla guida del proprio fuoristrada, ha causato un incidente stradale, per fortuna senza feriti, coinvolgendo una Fiat 600 condotta da un 56 enne del posto.

Al giungere dell’equipaggio della gazzella, intervenuto per i rilievi del caso, il 29enne è salito in auto e speronando ulteriormente l'auto già coinvolta nell'incidente si è creato per fuggire via a tutta velocita. Inseguito, è stato bloccato dai militari operanti che sottoponendolo agli accertamenti strumentali a mezzo etilometro hanno riscontrato un elevato tasso alcolemico nel sangue.

L’esito dell’esame ha fatto scattare il sequestro dell’autovettura e il ritiro della patente di guida.